Seit vergangener Woche ist der OP-Roboter „da Vinci“ in der Helios-Klinik in Eisleben im Einsatz. Welche Vorteile die Patienten dadurch haben und wie die ersten Erfahrungen sind.

OP-Roboter „da Vinci“ erstmals am Patient in Eisleben im Einsatz - Welche Vorteile die Technik hat

Blick auf den OP-Tisch, an dem erstmals der OP-Roboter „da Vinci“ bei einer Operation assistierte.

Eisleben/MZ - „Arm drei, die Schere bitte“, ruft Dr. Henry Meffert in sein Mikrofon. Nicht für ihn selbst, der seit Jahrzehnten mit dem Skalpell am Operationstisch steht. Sondern für sein neuestes, ultramodernes Werkzeug, den OP-Roboter „da Vinci“. Und Augenblicke später schon, nachdem ein Facharzt dem Roboter die Schere an einen der vier Arme gesteckt hat, kann es mit der Operation auch weitergehen.