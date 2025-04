Neuer Vorstoß für ein Heimatmuseum in Eisleben

Das Herdlager in der Seminarstraße dient derzeit als Depot.

Eisleben/MZ. - Es ist für viele Eisleber seit Jahren ein wunder Punkt: Die Lutherstadt besitzt zwar sehr umfangreiche Regionalgeschichtliche Sammlungen, hat aber kein Museum mehr, um sie zu zeigen. 2007 ist das einstige Heimatmuseum, das sich im Hof von Luthers Sterbehaus befand, geschlossen worden. Einige Exponate aus den Sammlungen sind in den Luthermuseen und im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ausgestellt – der größte Teil ist allerdings einlagert. Alle bisherigen Vorstöße, wieder ein Heimatmuseum in Eisleben einzurichten, sind im Sande verlaufen – vor allem aus finanziellen Gründen.