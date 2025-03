Eisleben/MZ. - Sie sind beliebt als Repräsentantinnen einer Stadt oder einer Region: die Königinnen. Auch in Mansfeld-Südharz gibt es zum Beispiel in Hettstedt die Kupferkönigin, in Gerbstedt die Kuchenlandkönigin, im Seegebiet Mansfelder Land die Blütenkönigin und in Sangerhausen die Rosenkönigin. Auch die Lutherstadt Eisleben hatte 2019 erstmals eine eigene Hoheit gekürt, die Kupferschieferkönigin – die allerdings nach nur einjähriger Amtszeit per Stadtratsbeschluss wieder abgeschafft wurde.

