Nähmaschine statt PC: Was im Jugendzentrum in Röblingen in den Ferien los ist

Röblingen/MZ. - Von wegen Jugendliche zocken in den Ferien nur am PC oder schauen Serien: Im Jugendzentrum in Röblingen surren an diesem Herbstferientag eine ganze Reihe Nähmaschinen. Vor allem die Mädchen ließen sich für das Projekt mit Modedesignerin Mila Willecke aus Stedten begeistern. Kissenhüllen und Stoffbeutel sollen in dem Workshop entstehen, in dem Mila Willecke die Teilnehmerinnen an die Grundlagen des Nähens mit der Nähmaschine heranführen wollte. Wie wird eine Nähmaschine überhaupt eingerichtet? Aus welchen Komponenten besteht sie? Was ist eigentlich das Füßchen und wo führt man den Faden entlang, damit zum Schluss alles rund läuft und eine schicke, gerade Naht entsteht? Alle diese Fragen und noch eine Menge mehr wurden im Workshop beantwortet. Und so entstanden mit Hilfe und Anleitung die ersten Kissenhüllen.