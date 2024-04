Ahlsdorf/MZ. - Die Nachwuchsspielleute des Ziegelröder Spielmannszuges bereiten sich auf die diesjährige Landesmeisterschaft der Spielleute vor, die am 7. September in Stapelburg (Harz) stattfindet. 25 junge Leute und ihre Übungsleiter nutzten dafür jetzt intensiv ein Probenwochenende in der Bildungs- und Erholungsstätte Ahlsdorf.

Sie fanden einer Pressemitteilung zufolge in der Einrichtung wie immer optimale Bedingungen vor. Schon in der Vergangenheit trafen sich die Spielleute dort mehrfach zum Musizieren.

Vorbereitung auf den Wettbewerb

Während des jüngsten Probenwochenendes verfolgten die Akteure vor allem ein Ziel: Die Titel, mit denen sie zur Landesmeisterschaft vor die Jury treten wollen, sollten gefestigt werden. Denn sie möchten dort „mit einer ordentlichen Leistung aufwarten“.

Das Ensemble steht vor besonderen Herausforderungen. Zum Wettkampf in diesem Jahr wird es nach Einschätzung der Ziegelröder schwer werden, „da der Nachwuchsspielmannszug in diesem Jahr aus vielen neuen Sportfreunden besteht, denen jegliche Wettkampferfahrung fehlt“. Dennoch wollen die Musikanten ihr Bestes geben und um viele Punkte zur Landesmeisterschaft kämpfen.

Neue Mitstreiter sind willkommen

Zur Meisterschaft der Spielleute im vergangenen Jahr in Meisdorf waren die Nachwuchsspielleute aus Ziegelrode auf dem dritten Platz gelandet.

Während des Probenwochenendes fanden die Musiker auch Zeit für ein großes Lagerfeuer. Dabei sei der Spaß nicht zu kurz gekommen, so dass am Ende motivierte Nachwuchsspielleute die Heimreise antraten.

Das Ensemble möchte sich immer weiter entwickeln und freut sich über weitere Mitstreiter. Kinder und Jugendliche, die Interesse an der Spielleutemusik und den vielen Auftritten des Spielmannszuges haben, sind willkommen. „Anmeldungen sind jederzeit jeweils zu den Proben des Vereins möglich“, heißt es. Sie finden immer freitags in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr in der Grundschule in Ahlsdorf statt.