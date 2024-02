Im beliebten Neptunbad in Helbra sind Investitionen für einen barrierefreien Zugang erforderlich. Doch vorerst muss eine wichtige Personalie geklärt werden.

In das Helbraer Neptunbad soll investiert werden.

Helbra/MZ. - Das Votum fiel unmissverständlich aus: „Die Mehrheit der Mitglieder hat sich für den Erhalt des Fördervereins Bad Neptun ausgesprochen“, sagt Helbras Bürgermeister Gerd Wyszkowski.

Nachdem kürzlich die langjährige Vorsitzende Claudia Renner zurückgetreten war, hatte eine Mitgliedervollversammlung stattgefunden. Zur Beratung wollten sich die Mitglieder zunächst grundsätzlich darauf verständigen, wie es mit dem Förderverein weitergehen soll, ob er erhalten oder aufgelöst werden soll.

Als nächstes planen die Mitglieder des Fördervereines die Wahl eines neuen Vorstandes, um die Nachfolge von Renner zu regeln. Aus diesem Grund wird sich der Verein nach den Worten des Bürgermeisters am 6. März zur erforderlichen Neuwahl treffen.

Hilfe in Gründungsphase

Renner, die auch stellvertretende Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra ist, war nach fünf Jahren von ihrem Ehrenamt zurückgetreten. Sie hatte es damit begründet, dass sie ohnehin von Anfang an nur für eine Übergangszeit während der Gründungsphase des Vereins als Unterstützung bereitstehen wollte. Es hatte sich damals niemand für den Vorsitz gefunden.

Die Mitglieder des Fördervereins setzen sich für den Erhalt des beliebten Naturbades ein, in dem seit Jahren Investitionsbedarf besteht. So geht es dabei unter anderem um einen barrierefreien Zugang zum Gewässer. Die Freifläche soll ebenfalls hergerichtet werden. Es gibt beispielsweise Vorstellungen, eine Betonschräge anzulegen beziehungsweise Sand am Ufer aufzuschütten.

Finanzielle Hilfen werden notwendig sein, um diese Vorhaben umzusetzen. Die Hoffnung der Vereinsmitglieder ist groß, dass eines Tages Fördermittel fließen.