Die Gewerkschaft IG Metall hatte am Donnerstag zu einer Aktion vor dem Betriebsgelände des Schulmöbelwerks aufgerufen.

Eisleben/MZ. - Zumindest eine kleine positive Nachricht konnte Armin Söhl seinen Kolleginnen und Kollegen verkünden. „Am Montag wird der Betrieb in der Holzfertigung, im Versand und in der Verwaltung wieder aufgenommen“, teilte der Betriebsratsvorsitzende des Eisleber Haba-Schulmöbelwerks am Donnerstag während einer Aktion vor dem Betriebsgelände mit, zu der die Gewerkschaft IG Metall aufgerufen hatte.