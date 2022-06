Nach Messerangriff in Eisleben: Verletzte Frau ist außer Lebensgefahr

Diese Tat schockierte: Ein Mann hatte seine Frau in der Eisleber Innenstadt niedergestochen. Wie es mit dem Täter weitergeht.

Eine Frau wurde in der Halleschen Straße mit einem Messer angegriffen.

Eisleben/MZ - Zwei Wochen nach dem blutigen Messerangriff auf offener Straße in der Eisleber Innenstadt wird das Opfer, eine 31-jährige Frau, weiter in einem Krankenhaus behandelt. Sie schwebe aber nicht mehr in akuter Lebensgefahr, sagte Dennis Cernota, Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle, auf MZ-Anfrage.