Dauercamper auf dem Campingplatz in Seeburg haben Anfang September die Kündigung ihrer Pachtverträge erhalten. Wie geht es jetzt für sie weiter?

Nach Kündigung - wie geht es für die Dauercamper am Süßen See weiter?

Ein geräumter Platz eines Dauercampers: Sie nennen es „ein Trauerspiel“.

Seeburg/MZ. - Keiner der 52 Dauercamper auf dem Campingplatz am Süßen See, denen Anfang September urplötzlich die Kündigung ihres Pachtvertrages ins Haus flatterte, habe es gewagt, dagegen zu klagen. Eine der Betroffenen spricht darüber, möchte aber ihren Namen nicht in der Zeitung veröffentlicht wissen.