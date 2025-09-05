Nach der Insolvenz des Mutterkonzerns Haba kämpfte die Eisleber Schulmöbelfirma Project Ende 2023 ums Überleben. Wie sich das Werk seitdem entwickelt hat.

Nach Insolvenz - wie die Eisleber Firma Project neu gestartet ist

Auf dem Fortschrittschacht bei Eisleben wurden bereits seit 1968 Stahlrohrmöbel gefertigt. Die Firma Project wurde 1995 gegründet.

Eisleben/MZ. - Es war eine schlimme Zeit für die damals 110 Beschäftigten des Eisleber Schulmöbelwerks Project: Im Herbst 2023 kämpfte das traditionsreiche Unternehmen auf dem ehemaligen Wolf-/Fortschrittschacht ums Überleben. Grund: Der Mutterkonzern Haba, zu dem die Eisleber Firma seit 2009 gehörte, hatte ein Insolvenzverfahren beantragt. Zwischenzeitlich wurde sogar die Produktion in Eisleben wegen angeblicher Sicherheitsmängel gestoppt.