Schulmöbelwerk in Eisleben Nach Insolvenz - wie die Eisleber Firma Project neu gestartet ist
Nach der Insolvenz des Mutterkonzerns Haba kämpfte die Eisleber Schulmöbelfirma Project Ende 2023 ums Überleben. Wie sich das Werk seitdem entwickelt hat.
05.09.2025, 14:00
Eisleben/MZ. - Es war eine schlimme Zeit für die damals 110 Beschäftigten des Eisleber Schulmöbelwerks Project: Im Herbst 2023 kämpfte das traditionsreiche Unternehmen auf dem ehemaligen Wolf-/Fortschrittschacht ums Überleben. Grund: Der Mutterkonzern Haba, zu dem die Eisleber Firma seit 2009 gehörte, hatte ein Insolvenzverfahren beantragt. Zwischenzeitlich wurde sogar die Produktion in Eisleben wegen angeblicher Sicherheitsmängel gestoppt.