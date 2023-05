MSV Eisleben (rot) gegen Lüttchendorf (blau) am 12. Mai. Am Mittwoch besiegten beide Teams ihre Gegner auf dem Platz.

Eisleben/MZ - Den Spielern und Fans vom MSV Eisleben und Eintracht Lüttchendorf dürfte das Bierchen am Männertag so richtig gut geschmeckt haben. Kein Wunder, haben beide Mannschaften doch am Vorabend des Himmelfahrt-Tages ihre Nachhol-Punktspiele der Landesliga für sich entschieden. Und gefeiert.