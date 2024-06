Ein Motorradfahrer ist in Seeburg aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen.

Seeburg/MZ. - Bei einem Unfall auf der K 2315 in Seeburg hat sich ein Motorradfahrer verletzt. Der Mann war in Richtung Neehausen unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.