Mobbing in der Schule: Mathias Hoppe aus Eisleben hat diese Erfahrung gemacht und will mit seinem Buch anderen helfen

Eisleben/MZ. - „Ijimeru“. So lautet der Titel des Buches, das Mathias Hoppe aus Eisleben jetzt veröffentlicht hat. Ijimeru ist japanisch und bedeutet so viel wie hänseln, ärgern und quälen. Und so verbinden sich in diesem Buchtitel zwei vollkommene Gegensätze: Die heiß geliebten japanischen Zeichnungen und traumatische Mobbingerfahrungen nicht irgendeines Jugendlichen, sondern es sind seine eigenen traumatischen Erlebnisse, die er schildert.