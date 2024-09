Der 503. Eisleber Wiesenmarkt startet mit dem traditionellen Spektakel auf dem Markt und dem Festumzug. Impressionen der Eröffnung in Bildern:

Volksfest in Mitteldeutschland

Eisleben/MZ. - Keine Regel ohne Ausnahme. Eigentlich hat die Stadt Eisleben ja im vorigen Jahr beschlossen, im Wiesenfestumzug auf Pferde und andere Tiere zu verzichten – aus Tierwohl- und Sicherheitsgründen. So wie es die meisten Städte mittlerweile praktizieren. Doch beim traditionellen Eröffnungsspektakel für den 503. Eisleber Wiesenmarkt am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz kam der kaiserliche Herold (Oliver Beck) zwar wieder zu Fuß, aber trotzdem in tierischer Begleitung.