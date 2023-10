Um Litfaßsäulen in Eisleben geht es im Fotokalender für 2024 von Susann Ludenia (Foto) und Hilmar Burghardt.

Eisleben/Wippra/MZ - Wenn der Jahreswechsel so langsam in Sicht kommt, kann man schon mal an einen neuen Kalender denken. Für alle heimatgeschichtlich Interessierten haben Susann Ludenia und Hilmar Burghardt wieder historische Fotokalender für Eisleben und Wippra zusammengestellt.