Erdeborn/MZ/JM. - Bis auf weiteres sollen an zwei Tagen pro Woche in den beiden Kindertagesstätten in Erdeborn sowie in einem vorgelagerten Wasserzählerschacht noch Trinkwasserproben genommen und analysiert werden. Diese Vorsorgemaßnahme sei mit dem Gesundheitsamt des Landkreises vereinbart worden, teilte Michaela Haltrich, Leiterin der Midewa-Niederlassung Mansfelder Land-Querfurter Platte, mit.

Am Freitag hatte das Gesundheitsamt das Abkochgebot für Trinkwasser in Erdeborn wieder aufgehoben. Dieses war vor drei Wochen verhängt worden, nachdem eine Verunreinigung mit Bakterien (Enterokokken und coliforme Keime) festgestellt worden war.

„Umfangreiche Maßnahmen haben Wirkung gezeigt“

„Wir sind erleichtert, dass das Trinkwasser in Erdeborn wieder allen behördlichen Vorschriften entspricht und die umfangreichen Maßnahmen Wirkung gezeigt haben“, so Haltrich. „Wir danken den Bürgern in Erdeborn für ihr Verständnis und ihre hohe Disziplin in dieser außergewöhnlichen Situation.“

In der vergangenen Woche waren an drei Tagen Wasserproben genommen und im Labor untersucht worden. „In allen Prüfberichten, die das Gesundheitsamt der Midewa zur Verfügung gestellt hat, hat das Labor dem Trinkwasser in Erdeborn eine einwandfreie Qualität bescheinigt“, so Haltrich. Daraufhin habe das Gesundheitsamt das Abkochgebot mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Quelle der Verunreinigung bislang nicht identifiziert

Die Quelle der Verunreinigung habe man bislang nicht eindeutig identifizieren können, so die Niederlassungsleiterin. „Gerade bei hohen Temperaturen kann es passieren, dass sich einzelne Mikroorganismen genau dort vermehren, wo das Wasser mehr oder weniger ruht, wie in einem Hochbehälter.

In permanent durchflossenen Leitungen haben es Bakterien deutlich schwerer, sich auszubreiten“, erläuterte Haltrich. Dies erkläre auch, warum das Trinkwasser in Aseleben jederzeit einwandfrei gewesen sei. „Auch hier sind regelmäßig Proben genommen worden – ohne auffällige Befunde. Im Unterschied zu Erdeborn werden die Haushalte in Aseleben aber nicht aus dem Hochbehälter Erdeborn, sondern direkt über die Transportleitung mit Trinkwasser versorgt.“

Um sicherzustellen, dass es im Hochbehälter nicht erneut zu einer Anreicherung von Mikroorganismen kommen könne, werde das darin befindliche Trinkwasser vorsorglich bis zum Ende der Hitzeperiode desinfiziert.