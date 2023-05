Der Heilmittelreport der Barmer macht deutlich: In Mansfeld-Südharz haben trotz des deutschlandweiten Booms von Physiotherapiepraxen mehr Praxen geschlossen als eröffnet. Woher rühren aber diese großen regionalen Unterschiede?

Mehr Physiotherapiepraxen in Mansfeld-Südharz geschlossen als eröffnet

Symbolfoto - In Mansfeld-Südharz haben seit 2018 haben 13 neue Praxen eröffnet und im gleichen Zeitraum 23 Praxen geschlossen.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Laut des Heilmittelreports der Barmer 2022 erlebten Physiotherapiepraxen in den letzten Jahren einen wahren Gründungsboom. Die Zahl stieg zwischen den Jahren 2018 und 2021 von rund 35.000 auf etwa 40.100 Praxen an. Das entspricht einem Plus von 15 Prozent. Regional gebe es aber große Unterschiede.