Schubert, Bach und Gershwin: Der Männerchor Wippra tritt am 8. Oktober in der Hettstedter Jakobikirche gemeinsam mit dem renommierten Posaunenquartett „Opus 4“ auf. Übrigens: Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.

Männerchor Wippra probt für großes Konzert in Hettstedter Jakobikirche

Wippra/MZ - An diesem Wochenende und am nächsten Freitag legt sich der Männerchor Wippra noch einmal ordentlich ins Zeug: Das Ensemble probt intensiv für seinen nächsten großen Auftritt. „Wir sind schon gut vorbereitet“, sagt Vorsitzender Siegmund Wagner. „Die Töne sitzen, jetzt arbeiten wir noch an den Feinheiten.“