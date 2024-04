Unter dem Motto „Dich soll mein Lied erheben“ werden am Sonntag, 21. April, 15 Uhr, in der Stadtkirche Löbejün (Saalekreis) sechs Laienchöre aus Sachsen-Anhalt auftreten - darunter auch das Ensemble aus Wippra.Was in diesem Jahr noch geplant ist.

Wippra/MZ. - Für den Männerchor Wippra beginnt das Konzertjahr gleich mit einem Höhepunkt. Das Ensemble unter Leitung von Martin Stephan wird das Abschlusskonzert der 9. Internationalen Carl-Loewe-Festtage mitgestalten.

Unter dem Motto „Dich soll mein Lied erheben“ werden am Sonntag, 21. April, 15 Uhr, in der Stadtkirche Löbejün (Saalekreis) sechs Laienchöre aus Sachsen-Anhalt auftreten. „Das ist schon etwas Besonderes, in so einem Rahmen dabei zu sein“, sagt Siegmund Wagner, Vorsitzender des Wippraer Männerchors.

„Das ist sehr schöne Musik, die gut ins Ohr geht“

Veranstalter der Festtage ist die Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft, deren Präsident der Eisleber Andreas Porsche ist, hauptberuflich Kardiologe und Leitender Oberarzt an der Helios-Klinik in der Lutherstadt. Carl Loewe (1796 bis 1869), der in Löbejün geboren wurde, hat mehr als 400 Lieder und Balladen sowie 17 Oratorien und sechs Opern komponiert.

„Wir haben vor Jahren mit unserem damaligen Leiter Joachim Brust das Oratorium ‚Die Festzeiten‘ und auch später immer wieder mal Stücke von Carl Loewe aufgeführt“, erzählt Wagner. „Das ist sehr schöne Musik, die gut ins Ohr geht.“

Im Festkonzert am 21. April wird der Männerchor drei Loewe-Werke singen („Des Glockentürmers Töchterlein“, „Stiftungslied“ und „Frau Musica“) sowie außerdem „Trösterin Musik“ von Anton Bruckner. Zum Abschluss des Konzerts bringen alle Chöre gemeinsam Loewes Motette „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze“ zu Gehör.

Einladung zum traditionellen Frühlingskonzert

Am Sonntag, 12. Mai, 15 Uhr, lädt der Männerchor zum traditionellen Frühlingskonzert am Muttertag in die Mehrzweckhalle am Anger ein. „Zum ersten Mal ist der Kinderchor der Grundschule Wippra mit dabei“, sagt Wagner. Es gibt ein buntes Programm und wie immer im Anschluss Kaffee und Kuchen.

Am Pfingstsamstag, 18. Mai, wirken die Wippraer beim Frühlingssingen des Sängerkreises Anhalt Dessau im Dessauer Theater mit. Auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg wird der Männerchor am 10. August auftreten.

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr ist dann ein Konzert am 13. Oktober in der Hettstedter Jakobikirche. Der Männerchor, der Stücke der Comedian Harmonists zum Besten geben wird, hat als Gäste das „Brass Collegium Dessau“ eingeladen, ein Quintett von Blechbläsern mitteldeutscher Spitzenorchester. Zum Jahresausklang gibt es die Weihnachtskonzerte in Wippra und in der Hettstedter Gangolfkirche.

Jubiläumsfeier im kommenden Jahr

Bereits in Planung ist die Jubiläumsfeier zum 180-jährigen Bestehen des Männerchors im nächsten Jahr. Am 14. Juni soll es am Schieferhaus in Wippra ein Konzert mit mehreren Chören und einem Akkordeonensemble geben.

„Wir freuen uns jederzeit über neue Sänger“, sagt Wagner. Geprobt wird jeden Freitag ab 19 Uhr in der Wippraer Angerschule. Zuwachs hat es jetzt durch zwei Mitglieder eines anderen Chors gegeben. „Und ein 14-Jähriger aus Wippra hat sich auch bei uns gemeldet und möchte mitsingen.“ Damit werde der Männerchor dann 16 Mitglieder haben.