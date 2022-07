Mann beschädigt in Eisleben fünf Blumenkübel und klaut einen weiteren

Kurioser Fall vor einem Restaurant am Helftaer Anger am Freitagabend.

Eisleben - Ein kurioser Fall beschäftigt derzeit die Kripo in Eisleben: Am Helftaer Anger hat ein Unbekannter am späten Freitagabend fünf Blumenkübel vor einem Restaurant beschädigt und einen weiteren entwendet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geschah die Tat gegen 23.45 Uhr.

Danach sei der Tatverdächtige in einen Renault Twingo gestiegen und davon gefahren. Er dürfte jedoch relativ einfach zu ermittteln sei: Das amtliche Kennzeichen des Autos ist laut Polizei bekannt. Die Ermittlungen der Kripo dauerten an, hieß es.