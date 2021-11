Lüttchendorf und der MSV Eisleben mischen beim FSA-Ligapokal noch mit

Lüttchendorf/Eisleben - Die Landesligisten Eintracht Lüttchendorf und MSV Eisleben stehen in der nächsten Runde des FSA-Ligapokals. Die Eintracht aus Lüttchendorf behauptete sich am Samstag vor 81 Zuschauern gegen Romonta Stedten knapp mit 1:0. Den alles entscheidenden Treffer erzielte Dustin Scheibe. In der 67. Minute überwand er Gäste-Schlussmann Leon Rebs mit einem verwandelten Foul-Elfmeter.

Kurz vor dem Spielende zeigte Schiedsrichter Christian Petzka erneut auf den Punkt. Diesmal gab er einen Handelfmeter für den Gast aus Stedten. Jan Eberhardt scheiterte in der 88. Minute aber an Lüttchendorfs Schlussmann Pascal Leßmann, der so das Weiterkommen seiner Mannschaft sicherte. Dank des Erfolges steht Lüttchendorf im Viertelfinale.

Die Gäste aus Stedten dagegen trauerten am Ende der Partie dann doch den vielen vergebenen Chancen hinterher. Auch der MSV Eisleben konnte seine Pokal-Partie knapp für sich entscheiden. Im Duell zweier Landesligisten setzte sich die Elf aus der Lutherstadt bei der Elf der SV Kleinmühlingen-Zens 1:0 durch. Der alles entscheidende Treffer fiel in der 66. Minute. Nach Vorlage von Kevin Wendler traf Dennis Podolean für den MSV in die Maschen. Den Vorsprung brachte der Gast über die Zeit.