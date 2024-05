Am 12. Juni werden in Sangerhausen in der Stadtbibliothek die besten Vorleser wetteifern. Der Sieger im November fährt zum Landesausscheid.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - „Es gehört eine Menge Mut dazu, hier vor der Jury und dem Publikum zu lesen, das habt ihr alle ganz toll gemacht“, lobte Cornelia Jauernik. I18 Bücherwürmchen und Leseratten der zweiten bis vierten Klassen aus zehn Grundschulen griffen jetzt beim Stadtlesewettbewerb in der Markthalle, im Eisleber Katharinenstift, zu ihrem Lieblingsbuch und stellten es dem Publikum und einer Lesejury vor.

Die Jury hatte es freilich nicht leicht, nachdem die eifrigen Leser zudem auch noch einen ihnen unbekannten Text allesamt sehr gut vortrugen, den Besten zu ermitteln. Letztlich fiel das Jury-Votum auf Friedemann von der „Landschule Osterhausen“ für die 2. Klassenstufe; auf Lisa in der Klassenstufe 3 von der Grundschule „Röblingen am See“, und in der Klassenstufe 4 konnte Emely von der Grundschule „Thomas Müntzer“ am meisten punkten, war von Daniela Messerschmidt, Pressesprecherin der Lutherstadt Eisleben, zu erfahren.

Leseförderung bei Grundschülern

Lisa wird nun beim Lesewettbewerb des Landkreises Mansfeld-Südharz – in diesem Jahr wird dieser in Sangerhausen ausgerichtet – antreten und versuchen, sich für den Landeslesewettbewerb Sachsen-Anhalt zu qualifizieren. Alle anderen Teilnehmer des diesjährigen Stadtlesewettbewerbs erhielten von Bibliothekarin Cornelia Jauernik eine Teilnehmerurkunde. Der Vorlesewettbewerb „Lese-Krone“ dient der Leseförderung in Sachsen-Anhalt. Der Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt (FBK) organisiert gemeinsam mit der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken den landesweiten, mehrstufigen Vorlesewettbewerb. Die erste Wettbewerbsrunde fand dabei 2008 statt. Zunächst ermitteln die Grundschulen ihre jeweils besten Vorleser aus der dritten Klasse, die dann wieder zu regionalen Wettbewerben ihrer örtlichen Bibliotheken delegiert werden. Von der geht es zum Kreisausscheid. Alle Sieger der Kreisausscheide werden dann vom FBK zum Landesausscheid eingeladen, der in diesem Jahr am 14. November stattfinden wird.

Auch in Hettstedt fand jetzt der Vorausscheid statt, an dem neun Schüler aus sechs Grundschulen der Region teilnahmen, um den Besten oder die Beste zu küren, die beim Kreislesewettstreit im Juni antreten wird. Als beste Vorleser der dritten Klassen ihrer Schule waren alle Kinder gut vorbereitet und lasen aus ihrem Wunschbuch und aus einem Fremdtext vor. Das ausdrucksstarke Vorlesen aller

Die Sieger des Lesekronenwettbwerbs in Hettstedt. (Foto: Christin Saalbach)

Teilnehmenden machte es der Jury auch hier nicht leicht, fand Pressesprecherin Christin Saalbach. Zum Schluss konnte sich Charlotte Kaiser aus der Grundschule „Am Markt“ Hettstedt durchsetzen. Die Jury befand ihre Leseleistung für „außergewöhnlich gut und belebt“. Charlotte vertritt damit die Region Hettstedt am 12. Juni beim Kreisausscheid in der Stadtbibliothek Sangerhausen. Ein starker zweiter Platz ging an Greta Müller aus der Evangelischen Grundschule Hettstedt. Drittplatzierter wurde Jannik Pollin aus der Grundschule Großörner.