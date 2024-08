Der Lidl-Markt in der Halleschen Straße/Rathenaustraße in Eisleben wird derzeit abgerissen. Zu dem Neubau, der auf dem Areal entstehen soll, gibt das Unternehmen bislang aber keine Informationen.

Lidl hüllt sich in Schweigen zu neuem Markt in Eisleben

Der Abriss des Lidl-Markts in Eisleben ist in vollem Gange. Bis zum kommenden Jahr soll hier ein Neubau entstehen.

Eisleben/MZ. - Es ist längst nicht mehr zu übersehen: Auf dem Gelände des Lidl-Markts an der Ecke Hallesche Straße/Rathenaustraße in Eisleben hat eine größere Baumaßnahme begonnen. Mittlerweile ist das alte Gebäude schon fast komplett verschwunden. Nach dem Abriss soll hier ein neuer Markt gebaut werden. Was genau geplant ist, dazu hüllt sich Lidl allerdings in Schweigen.