Lauter Knall in der Lindenallee: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Eisleben

Eisleben/MZ - Am Morgen des 24.12.2021 03:13 Uhr war in der Lindenallee ein Knall zu hören. Man konnte noch zwei Unbekannte sehen, die sich von einem dortigen Zigarettenautomaten zu Fuß in Richtung Stadtmitte entfernten. Aus dem geöffneten Gerät wurde dem ersten Anschein nach hauptsächlich Bargeld gestohlen. Die Polizei stellte Tabakwaren sicher und nahm Ermittlungen auf. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.