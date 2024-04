Ein Grund zum Feiern: Die Landschule in Osterhausen besteht jetzt bereits seit zehn Jahren.

Landschule in Osterhausen feiert 10. Geburtstagsparty zum Kindertag

Archivbild - Blick auf die Landschule in Osterhausen

Osterhausen/MZ. - Am Samstag, 1. Juni wird in Osterhausen eine große Party gefeiert. Der Grund: Die dortige Landschule besteht jetzt bereits seit zehn Jahren. Zur großen Feier laden die Landschule selbst, der freie Träger, die Oskar-Kämmer-Schule (OKS) und der Förderverein „Glückskäfer“ ein. Geplant ist die große Geburtstagsparty für den Kindertag, an jenem Tag von 10 bis 16 Uhr.

Die Geburtstagsgäste dürfen sich auf ein buntes Programm mit den Landschulkindern, den Kampfkunstschülern aus Osterhausen, Tänzern, Radsportlern und „Haraldino“ freuen.

Die OKS, ein privater Bildungsträger mit Hauptsitz in Braunschweig, hatte den Schulbetrieb 2018 übernommen, nachdem der vorherige Träger aus Eisleben Insolvenz angemeldet hatte. 2019 kaufte das gemeinnützige Bildungsunternehmen auch das Schulgebäude und die Turnhalle von der Lutherstadt Eisleben.

Blick auf die Geschichte der Schule

Die 1984 eingeweihte Polytechnische Oberschule war nach der Wende zu einer kommunalen Grundschule geworden. Träger war zuletzt die Stadt Eisleben, zu der Osterhausen seit 2009 gehört. Nach einem Beschluss des Eisleber Stadtrats sollte die Schule in Osterhausen allerdings im Sommer 2014 geschlossen werden.

Daraufhin gründete sich ein Förderverein, der sich für den Erhalt der Grundschule in freier Trägerschaft engagierte und damit begann, die Klassenzimmer und Flure des Schulgebäudes zu renovieren. Nachdem es gelungen war, einen privaten Träger zu finden, konnte die Landschule im Schuljahr 2014/15 starten. Seit 2017 ist die Grundschule staatlich anerkannt und erhält damit Zuschüsse vom Land.

Erst vor kurzem wurde kräftig in das Schulgebäude investiert. Unter anderem wurde damit das Brandschutzkonzept umgesetzt, indem eine Metalltreppe als zweiter Rettungsweg angebaut wurde. Auch wurde das Turnhallendach instand gesetzt, was nicht nur den Landschulkindern, sondern auch den Sportlern der Vereine aus der Region zugutekommt.