Elfjährige in Eisleben missbraucht: So lautet das Urteil für zwei Angeklagte

Halle/Eisleben/MZ. - Im Prozess um mehrere Sexualstraftaten an einem elfjährigen Mädchen in Eisleben hat das Landgericht Halle am Mittwoch die Urteile gesprochen. Der 27-jährige Angeklagte erhielt wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in zwei Fällen sowie wegen Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten.