Am Donnerstag, 12. Dezember, laden die Bergbauvereine und die Stadt Eisleben zur Bergparade ein. Start ist diesmal auf dem Marktplatz.

Kinder mit Laternen sind zur Bergparade in Eisleben willkommen

Die Bergparade führt vom Markt zur alten Bergschule und weiter bis zu St. Annen in der Neustadt.

Eisleben/MZ. - Mit einem Bergaufzug und der Mettenschicht begehen die Mansfelder Bergbauvereine am Donnerstag, 12. Dezember, in Eisleben wieder den traditionellen Jahresausklang. Wie in den vergangenen Jahren hat die Lutherstadt Eisleben zum Bergaufzug eine Kinderbergparade organisiert.