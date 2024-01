Am 11. Januar hat Jürgen Ludwig seinen letzten Arbeitstag als Bürgermeister der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land. Was er jetzt vorhat.

Jürgen Ludwig in seinem Büro im Verwaltungsamt in Röblingen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Röblingen/MZ. - Noch ein paar letzte Termine und das Büro ausräumen, dann ist wirklich Schluss und der Chef geht. Am 11. Januar wird Jürgen Ludwigs letzter Arbeitstag im Verwaltungsamt in Röblingen sein. „Dann übergebe ich meinem Nachfolger den Schlüssel, die Siegel und die Papiere fürs Dienstauto.“ Auf der einen Seite ist er ganz froh darüber, die Verantwortung nun nach über zwei Jahrzehnten weitergeben zu können. Auf der anderen Seite fällt es ihm aber auch nicht leicht, nach so vielen Jahren loszulassen.