Eisleben/MZ. - Es ist - genau genommen - die perfekte Kombination. Im Mansfelder Land ist der Verein für krebskranke Kinder längst kein Unbekannter mehr und die Irish-Folk-Band Worrystone, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feierte, die kennt man natürlich auch.

Benefizkonzert in Eisleben zugunsten krebskranker Kinder

Worrystone wird am Freitag, 29. November, im Vikariatssaal der Lutherstadt Eisleben ein Benefizkonzert für den Verein krebskranker Kinder geben. Um 19 Uhr geht es los. Und Organisatorin Sandra Scharnau, die sich seit Jahren in dem Verein, der seinen Sitz in Halle hat, engagiert, hofft auf einen voll besetzten Saal auf der Publikumsseite.

Wer mehr über den Verein wissen möchte, der fragt entweder die Eisleberin Sandra Scharnau oder macht sich am Tag nach dem Benefizkonzert auf den Weg nach Halle. Denn am 30. November findet beim Verein der Tag der offenen Tür statt.

In der Zeit von 13 bis 17 Uhr besteht im Vereinshaus in der Ernst-Grube-Straße 31 in 06120 Halle (Saale) die Möglichkeit, Fragen zur Vereinsarbeit zu stellen und bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen spannenden Vorträgen zu lauschen. An diesem Tag wird auch der Weihnachtsbasar in der hauseigenen Tonwerkstatt eröffnet.

Worrystone ist ein irischer Talisman

Noch einmal aber zurück zum Konzert am 29. November. Damit auch Geld in die Spendenkasse gespült wird, kostet der Eintritt an diesem Abend 15 Euro, Karten gibt es an der Abendkasse. Um mit der Organisatorin zu sprechen: „Eintritt gleich Spende.“

Sandra Scharnau, die erst im Spätsommer eine Benefiz-Gartenparty erfolgreich organisiert hatte und als Vorsitzende des 1. Eisleber Carnevalsverein „De Lotterstädter“ im Moment natürlich mächtig unter Strom steht, hofft auch bei dieser Veranstaltung wieder auf jede Menge empathisches Publikum.

Übrigens: Der Worrystone ist ein irischer Talisman, der in der Lage ist, Kummer zu vertreiben und für beste Stimmung zu sorgen. Wenn das mal kein gutes Omen für das Benefizkonzert und die Kinder ist…