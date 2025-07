Viele Tafeln in Sachsen-Anhalt klagen über immer weniger Lebensmittelspenden für immer mehr Bedürftige. Wie die aktuelle Situation in Eisleben und Sangerhausen ist.

Eisleben/MZ. - Für viele Tafeln in Sachsen-Anhalt wird es immer schwieriger, ihre Kundinnen und Kunden zu versorgen. Grund sei, so der Landesverband der Tafeln, dass es immer weniger Lebensmittelspenden und immer mehr Bedürftige gebe. Örtliche Supermärkte würden dank automatisierter Bestellsysteme immer punktgenauer Lebensmittel ordern – damit bleibe für die Tafeln weniger übrig. Zudem biete der Handel auch mehr Produkte kurz vor oder über dem Mindesthaltbarkeitsdatum günstiger an. Wie ist die Situation in Mansfeld-Südharz? Die MZ hat bei den Tafeln in Eisleben und Sangerhausen nachgefragt.