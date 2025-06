Martin Knopf hat fast 40 Jahre an der Eisleber Pestalozzi-Förderschule gearbeitet. Jetzt geht er in den Ruhestand. Wie er auf sein Berufsleben zurückblickt.

Förderschule „Pestalozzi“ in Eisleben

Martin Knopf an einem Bild, das die alte Förderschule im Schulgartenweg zeigt. Weil dort ein Neubau entsteht, ist die Schule derzeit in der Bergmannsallee untergebracht.

Eisleben/MZ. - Der letzte Schultag vor den Sommerferien wird für Martin Knopf kein leichter Tag werden. Denn damit endet auch sein Berufsleben. Nach fast 40 Jahren als Lehrer an der Förderschule für Lernbehinderte „Pestalozzi“ in Eisleben, die er außerdem seit 2007 als Konrektor mit geleitet hat, wird er in den Ruhestand verabschiedet.