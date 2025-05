Ein Planungsbüro arbeitet an einem Konzept für den Radverkehr in Eisleben und den Ortsteilen. Was eine Online-Umfrage unter den Einwohnern dazu ergeben hat.

Eisleben/MZ. - Was muss getan werden, damit mehr Menschen in der Lutherstadt Eisleben und ihren Ortsteilen das Fahrrad im Alltag und in der Freizeit nutzen? Und was sind aktuell die größten Probleme für Radfahrer? Mit diesen und weiteren Fragen rund um die Mobilität beschäftigt sich derzeit das Leipziger Planungsbüro StadtLabor.