Eisleben/MZ - Ein Mischlingshund hat sich am Montagnachmittag von der Hundeanleinstation vor einem Supermarkt in der Halleschen Straße in Eisleben gelöst und eine vorbeikommende Passantin gebissen. Die 45-Jährige erlitt eine blutende Verletzung und musste ambulant behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Der Tierhalter wurde ermittelt.