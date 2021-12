Historische Eisleber Ansichten: Helbraer Hobbyfotograf zeigt seine Schätze

Eisleben/Helbra/MZ - „Von mir gibt es nicht viele Bilder“, sagt Rolf Fricke lachend. „Ich bin doch meistens der, der hinter der Kamera steht.“ Und das nun schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Der Helbraer ist Jahrgang 1946. Die ersten Schnappschüsse habe er bereits als Junge gemacht. „Im Alter von etwa neun Jahren hatte ich meinen ersten Fotoapparat. Es war eine einfache Boxkamera mit Rollfilm.“ Anfang der 1960er Jahr schaffte er sich schließlich eine Spiegelreflexkamera an. Das sei damals eine EXA IIb gewesen, erinnert er sich. Sowohl sein Großvater als auch sein Vater besaßen einen Fotoapparat und entwickelten daheim Fotos. Eine sehr gute Möglichkeit für ihn, sich auszutauschen und zu lernen.

Rolf Fricke ist noch immer sehr häufig mit der Kamera unterwegs. (Foto: Astrid Fricke)

Trotz Liebe zur Fotografie andere berufliche Laufbahn eingeschlagen

Obwohl er das Fotografieren liebte, schlug er eine völlig andere berufliche Laufbahn ein. Er erlernte einen Beruf mit Abitur, was heute etwas exotisch klingt. „Neben dem Hauptziel, das Abitur zu schaffen, hatte unsere ganze Klasse noch eine Lehre als Gärtner in der GPG ,Glück Auf’ in Eisleben gemacht. Neben dem Abiturzeugnis habe ich deshalb 1965 auch das Facharbeiterzeugnis als Gärtner erhalten.“ Daran an schloss sich ein Studium der Technischen Universität in Dresden, Fachrichtung Elektronische Datenverarbeitung, kurz EDV. „Ich hatte also schon Mitte der 1960er Jahre einfache Computerprogramme geschrieben“, erklärte Fricke. Später arbeitete er im Mansfeld Kombinat Eisleben hauptsächlich in der Softwareentwicklung gearbeitet. Nach der Wende arbeitete er als Lehrer und Dozent.

Blick auf den Hof von Luthers Geburtshaus. Auch die Aufnahme entstand vor rund 50 Jahren. (Foto: Rolf Fricke)

In all den Jahren begleitete ihn aber immer die Fotografie. „Mein erster größerer fotografischer Einsatz war 1965, die August-Bebel-Hütte Helbra. Man bat mich, im Ferienlager in Ückeritz als Zirkelleiter für Fotografie zu arbeiten“, erinnert er sich. „Ich bekam dort einen leeren Raum zugewiesen, den ich nutzen konnte. Mir hatte keiner gesagt, was als Ergebnis erwartet wurde, noch was ich als Budget zur Verfügung hatte. Es habe aber alles wunderbar funktioniert. Ich hatte einen Tag später eine komplett eingerichtete Dunkelkammer gezaubert und viele fotobegeisterte Ferienkinder gehabt.“

Blick zur Petrikirche in Eisleben. Auch diese Aufnahme ist etwa 50 Jahre alt. Foto: Rolf Fricke

Regelmäßige Treffen im Fotoclub Eisleben

Nach dem Studium schloss sich Rolf Fricke dem Fotoclub Eisleben an, der sich regelmäßig im Wiesenhaus traf. 1972 kam er zur NVA und leistete seinen Grundwehrdienst in Strausberg bei Berlin. Auch dort traf er auf fotografische Herausforderungen. Fricke: „Man zeigte mir dort eine große Holzkiste mit einer Grundausrüstung eines Fotolabors. Ich nutzte die Gelegenheit, um dort eine Dunkelkammer und ein Fotostudio einzurichten.“ Dem Eisleber Fotoclub blieb er treu, wurde sogar zur Bezirkskulturakademie für Fotografie nach Halle delegiert, wo er ein nebenberufliches Studium absolvierte und bis heute fotografiert er regelmäßig.

Eisleben war früher im Volksmund für seine 3 L bekannt: Luther, Lenin und den Gastwirt Lüttich. Das Lenindenkmal steht schon Jahrzehnte nicht mehr am Plan. Hier kann man es noch einmal sehen. (Foto: Rolf Fricke)

1974 im Mai fand in Eisleben das dirtte Festival der Freundschaft statt. Wahre Menschenmengen hatten sich auf dem Plan zu einer Kundgebung eingefunden. (Foto: Rolf Fricke)

Seine enormen Fotoschätze teilt Rolf Fricke sehr gern über die sozialen Medien beispielsweise. Die Reaktionen auf die fotografischen Zeitreisen sind rundum positiv. Die Jüngeren staunen und den Älteren kommen sofort Erlebnisse aus Kindheit und Jugend in Erinnerung. Ganz so, als ob die Familie gemeinsam im Fotoalbum blättert - nur eben in einem viel größeren Rahmen. Gemeinsam mit der MZ soll dieser jetzt noch ein Stück erweitert werden. Immer mal wieder wird es ab sofort eine fotografische Rückschau geben.