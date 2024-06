Engagement für den Tierschutz Herrenlose Hunde in Rumänien: Warum eine Eisleberin in ihrem Urlaub dort hilft

Susen Rostalski ließ das Schicksal vieler herrenloser Hunde in Rumänien nicht ungerührt. Sie opferte ihren Urlaub und arbeitete eine Woche in einem Tierheim mit. Was sie dort erlebte.