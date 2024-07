Bei der Tischtennis-WM in Italien tritt auch die 67-jährige Margit Kindling an. Mit welcher Taktik sie ins Rennen geht.

Riestedt/MZ. - Die Messehalle in Italiens Hauptstadt Rom wird vom heutigen Samstag an bis zum 14. Juli Mittelpunkt der WM-Tischtennisspiele im Seniorenbereich. Im „Fiera di Roma“, dem neuen Messecenter der circa drei Millionen Einwohner zählenden Stadt, will die Helbraerin Margit Kindling vom SV Alemania Riestedt nach einer Medaille in dem schwungartigen Ballsport greifen.