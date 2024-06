In der Gemeinde Helbra will man auf „Generationenbäume“ setzen. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Helbra lässt Generationenbäume wachsen - Was es mit dem Projekt auf sich hat

Aktion in der Gemeinde

Symbolfofo - In der Gemeinde Helbra will man auf „Generationenbäume“ setzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Helbra/MZ. - Der Helbraer Gemeinderat schiebt ein neues Projekt an. Er bekannte sich jetzt zum Vorhaben „Generationenbaum“. Ziel sei es, „mit Hilfe von Spenden, neue Bäume in der Gemeinde zu pflanzen“, heißt es in dem jetzt verabschiedeten Beschluss.