Handwerker bringen den Brandschutz am Eisleber Luther-Gymnasium auf Vordermann

Während der Sommerferien bleiben viele Schulen in Mansfeld-Südharz nicht leer. Handwerker rücken an und führen verschiedenen Tätigkeiten aus.

Das Martin-Luther-Gymnasium in Eisleben aus der Luft. Hier wird während der Sommerferien die Brandschutzanlage ertüchtigt.

Eisleben/MZ - Von wegen Ferienruhe in den Schulen: Vielerorts ziehen nach dem letzten Klingelzeichen vor den Sommerferien für die Schüler nun Handwerker ein. Nach Angaben aus der Kreisverwaltung werden beispielsweise in der Sekundarschule in Benndorf Türen ausgetauscht und auch die Maler haben dort gut zu tun.