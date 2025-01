Informationsveranstaltung in Helbra geplant Grüner Wasserstoff für Unternehmen in Mansfeld-Südharz - Worauf der Elektrolyseur der Juwi-Gruppe angewiesen ist

Um die Unternehmen in Mansfeld-Südharz mit grünem Wasserstoff versorgen zu können, plant die Juwi-Gruppe den Bau eines 20-Megawatt-Elektrolyseurs in Helbra. Was dafür noch benötigt wird.