In Eisleben wurde der Grundstein für den Neubau des Regionalen Förderzentrums des Landkreises Mansfeld-Südharz in Eisleben gelegt.

Grundstein für den Neubau des Regionalen Förderzentrums in Eisleben gelegt

Auf dieser Fläche in Eisleben entsteht das neue Förderzentrum.

Eisleben/MZ. - Was lange währt, wird gut, sagt das Sprichwort. Nun geht es beim langersehnten Neubau des Regionalen Förderzentrums des Landkreises Mansfeld-Südharz in Eisleben in eine neue und entscheidende Runde.