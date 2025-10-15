Gojko Mitic, legendärer Defa-Filmstar, liest am Donnerstag, 16. Oktober, um 18.30 Uhr im Hotel „Graf von Mansfeld“ aus dem Roman „In Gottes eigenem Land“ von Eberhard Görner.

Winnetou des Ostens in Eisleben: Gojko Mitic liest aus einem Roman über Glauben und Toleranz

Gojko Mitic in einer Filmszene aus „Die Söhne der Großen Bärin“.

Eisleben/MZ - Der „Defa-Chef-Indianer“ Gojko Mitic kommt am Donnerstag, 16. Oktober, 18.30 Uhr, zu einer Lesung nach Eisleben ins Hotel „Graf von Mansfeld“. Mitic, mittlerweile 85 Jahre alt, hatte seine erste Hauptrolle in einem Defa-Film als junger Häuptling Tokei-ihto in den „Söhnen der Großen Bärin“, dann als Chingachgook oder Ulzana. Mitic wird für seine Rollen in den Defa-Produktionen noch heute als „Winnetou des Ostens“ verehrt.

Auf Einladung der Buchhandlung Thalia wird der „Winnetou des Ostens“ mit Autor Eberhard Görner aus dessen Roman „In Gottes eigenem Land. Heinrich Melchior Mühlenberg – der Vater des amerikanischen Luthertums“ im Hotel „Graf von Mansfeld“ lesen, Fragen beantworten und Bücher signieren.

Gojko Mitic: "Winnetou des Ostens" für Lesung in Eisleben

In seinem Buch erzählt Eberhard Görner aus dem dramatischen Leben des Theologen Heinrich Melchior Mühlenberg, der 1742 von Halle an der Saale als Prediger nach Britisch-Nordamerika entsandt wurde.

Durch Ignoranz, Egoismus, Machtkämpfe zwischen den religiösen Sekten, durch Entbehrungen, Geldmangel, Kriege und seine wechselvolle Beziehung zu dem Delawaren-Häuptling „Fliegender Pfeil“ wird sein Glaube auf eine harte Probe gestellt.

Gojko Mitic gastiert am Donnerstag, 16. Oktober, in Eisleben. (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp)

Mit der Figur „Fliegender Pfeil“ hat er darüber hinaus eine Paraderolle für Gojko Mitic geschaffen, der bei den Lesungen eben diesen Part übernimmt. Gemeinsam entführen Görner und Mitic ihr Publikum auf eine ebenso unterhaltsame wie spannende Reise ins Amerika des 18. Jahrhunderts. Mühlenberg gilt heute als der Patriarch des amerikanischen Protestantismus.

Der Roman wurde als internationales Theaterprojekt anlässlich des Reformationsjubiläums 2017, in Zusammenarbeit der Landesbühnen Sachsen mit dem Theaterpädagogischen Zentrum Sachsen, für die Bühne adaptiert und aufgeführt. Auch hier übernahm Gojko Mitic die Rolle des Delawaren-Häuptlings.

Defa-Star Gojko Mitic: Tickets für Lesung in Eislaben noch erhältlich

„In Gottes eigenem Land“ ist eine Geschichte über Menschen, die sich aufgrund ihrer kulturellen Unterschiede zuerst bekämpfen, dann später begreifen, dass sie nach Gemeinsamkeiten suchen müssen, wenn sie im Frieden nebeneinander existieren wollen. Ein Buch so aktuell wie nie zuvor.

Für Schnellentschlossene: Es sind noch Tickets für die Lesung erhältlich, und zwar an der Abendkasse ebenso wie direkt in der Thalia-Buchhandlung in Eisleben oder online über Reservix online.