Sandro Rockrohr weist auf die Ausbreitung des Gefleckten Schierlings hin. Die Giftpflanze ist auch in Mansfeld-Südharz auf dem Vormarsch. Wie gefährlich sie ist.

Giftpflanze in Mansfeld-Südharz auf dem Vormarsch - Welche Gefahr der Gefleckte Schierling darstellt

Sandro Rockrohr zeigt den giftigen Gefleckten Schierling an der Tankstelle in Aseleben.

Aseleben/MZ. - „Seid einigen Jahren beobachte ich, wie sich eine der tödlich giftigsten Pflanzen Europas in unserer Region massiv ausbreitet“, sagt Sandro Rockrohr. „Der Gefleckte Schierling.“ Die meisten Leute verbinden diese Pflanze mit dem „Schierlingsbecher“, mit dem der Philosoph Sokrates 399 vor der Zeitrechnung in Athen hingerichtet wurde. Dass diese Pflanze allerdings direkt vor der Haustür wächst, beziehungsweise im ländlichen Raum an fast jedem Grabenrand, ist den wenigsten Menschen bewusst.