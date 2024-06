Am 8. Juni werden sich über 60 Mädchen im Alter zwischen vier und 14 Jahren auf dem Sportplatz am „Kulch“ in Hergisdorf treffen und dort am Mädchen-Fußball-Camp teilnehmen. Was die Initiatoren damit erreichen wollen.

Hergisdorf/MZ. - Germania Hergisdorf: Längst hat es sich in ganz Sachsen-Anhalt herumgesprochen, dass beim Verein im Mansfelder Grund Frauenfußball nicht nur eine untergeordnete Rolle spielt, sondern einen hohen Stellenwert hat. Ein Team von Germania spielt in der Landesliga, zudem mischen noch Spielerinnen des Vereins in der Spielgemeinschaft Wolferode/Siebigerode/Hergisdorf II in der Regionalklasse mit.

Damit auch in Zukunft Germania Hergisdorf eine gewichtige Rolle im Frauenfußball spielt, geht der Verein neue Wege. Zum ersten Mal überhaupt steht an diesem Wochenende auf dem Sportplatz am „Kulch“ ein Mädchen-Fußball-Camp auf dem Programm.

Werbung für Frauen- und Mädchen-Fußball

Unter Federführung von Kirsten Karge und Anne Ringel, beide sind Spielerinnen im Hergisdorfer Landesliga-Team, haben sich die Gastgeberinnen im Vorfeld der Veranstaltung einiges einfallen lassen, um Werbung für den Frauen- und Mädchen-Fußball im Allgemeinen und Germania Hergisdorf im Speziellen zu machen.

Die Resonanz auf die Idee ist groß. Über 60 Mädchen im Alter zwischen vier und 14 Jahren haben sich bereits angemeldet und so dafür gesorgt, dass die Veranstaltung an ihre Grenzen gerät. Dabei dreht sich, natürlich, fast alles um Fußball. Es wird ein Turnier geben, selbst eine Schatzsuche mit Ball ist geplant, ein Fußball-Parcours wird abgesteckt und noch viel mehr haben sich die Hergisdorferinnen einfallen lassen.

„Wir wollen gemeinsam etwas erleben“, sagt dann auch Kirsten Karge. Und fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, die Mädchen für den Fußball zu begeistern. Irgendwann, vielleicht schon in absehbarer Zeit, wollen wir eine reine Mädchen-Mannschaft auf die Beine stellen, die regelmäßig an Punktspielen teilnimmt.“

Plakatwerbung in Schulen und Kitas

Die Hoffnung, dass die ein oder andere Spielerin aus eben dieser Mädchenmannschaft dann im Landesliga-Team von Germania Hergisdorf „landet“, oder sogar den Sprung in eine höherklassige Mannschaft schafft, ist eine der Antriebsfedern für die Organisation vom Mädchchen-Fußball-Camp.

„Anne und ich haben uns das Ganze ausgedacht. Wir haben uns viel Mühe gegeben und auf große Resonanz gehofft. Die haben wir jetzt. Wir hoffen nun, dass alles klappt und es eine richtig tolle Veranstaltung wird“, sagt Kirsten Karge.

Und freut sich, dass die Plakatwerbung in Schulen, Gymnasien und selbst Kindertagesstätten der Region offenbar Wirkung gezeigt hat. So steht einem gelungenen Camp auf dem „Kulch“ eigentlich nichts mehr im Weg. Das Camp in Hergisdorfbeginnt am Sonnabend, 10 Uhr, und endet am Sonntag kurz vor Mittag.