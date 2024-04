Die Investoren, die auf dem Industriegebiet in Rothenschirmbach, Gewerbehallen errichten wollen, haben jetzt den Bauantrag eingereicht.

Geplantes Industriegebiet in Rothenschirmbach: Investoren reichen Bauantrag ein

Rothenschirmbach/MZ/JM. - Die Projektentwicklung im neuen Industrie- und Gewerbegebiet an der A 38/B 180 in Rothenschirmbach liegt im Zeitplan. Wie angekündigt, haben die Investoren jetzt den Bauantrag bei der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz eingereicht. Das hat der Eisleber Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) in einer Ausschusssitzung des Stadtrats mitgeteilt. Ein Bebauungsplan für das Gelände liegt bereits vor, er ist 2020 vom Stadtrat beschlossen worden.