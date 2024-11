Das neue Stück „Kalter, weißer Mann“ wird am Freitagabend in einer öffentlichen Generalprobe zum ersten Mal im Eisleber Theater zu sehen sein. Dabei findet sich das Publikum als Trauergemeinde wieder.

Aufführung am Eisleber Theater

Szene aus dem Stück „Kalter, weißer Mann“ mit Ronja Jenko (Alina Bergreiter, Head of New Development), Christopher Wartig (Horst Bohne, Geschäftsführer) und Tom Bayer (Kevin Packert, Social-Media-Experte).

Eisleben/MZ. - Ist das Gendersternchen für Sie ein Drama? Am Eisleber Theater ist es das jedenfalls nicht. Dort wird aus diesem und anderen aktuellen Reizthemen eine Komödie gemacht. „Kalter, weißer Mann“ heißt diese und wird auf der Foyerbühne in Szene gesetzt. Diese empfängt das Publikum im Stil einer Kapelle, in deren Mittelpunkt eine Urne steht. Das Publikum findet sich wieder als Trauergemeinde.