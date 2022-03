Geld und Dokumente weg - 43-Jährige wird beim Einkaufen in Rothenschirmbach bestohlen

Rothenschirmbach/MZ - Unbekannte haben einer Frau während des Einkaufens in einem Markt in Rothenschirmbach die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche gestohlen. Die 43-Jährige bemerkte an der Kasse, dass der Reißverschluss der Tasche offen war. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente, so die Polizei.