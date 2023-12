Veränderung im Herzen Eislebens Was der neue Betreiber mit dem Galerie-Café im Katharinenstift in Eisleben vorhat

Das Galerie-Café im Katharinenstift in Eisleben steht vor einem Wechsel: Meike Ehrwerth zieht sich zurück und übergibt das Café an die Unternehmensgruppe Wend. Die neuen Betreiber kündigen ein Konzept mit frischen Ideen an.