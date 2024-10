Ein internationales Grabungsteam hat in einem ehemaligen Sandsteinbruch bei Wolferode zahlreiche Spuren von urzeitlichen Insekten und Sauriern gefunden. Was der Hintergrund der Forschung ist.

Fußspuren von Ursauriern in ehemaligem Steinbruch entdeckt

Ein internationales Team von Wissenschaftlern und Studenten hat zum dritten Mal in dem ehemaligen Steinbruch bei Wolferode gegraben.

Wolferode/MZ. - „Es ist fantastisch und beeindruckend“, sagt Jürgen Waschkuhn. „Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass das mal diese Ausmaße annimmt.“ Waschkuhn ist der Eigentümer eines ehemaligen Steinbruchs bei Wolferode, wo ein internationales Team von Wissenschaftlern und Studierenden jetzt zum dritten Mal nach Spuren urzeitlicher Lebewesen gegraben hat. „Ich bin jeden Tag hiergewesen“, sagt Waschkuhn, der mittlerweile auch schon einen Blick für die Abdrücke in den Gesteinen hat, die für Laien sonst kaum zu erkennen sind. „Hut ab vor der Puzzlearbeit, die hier geleistet wird“, so der Diplom-Ingenieur im Ruhestand im Gespräch mit der MZ.