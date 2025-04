Eisleben/MZ/bth - Leicht verletzt wurde eine 65 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall am Mittwoch in der Magdeburger Straße in Eisleben. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte dort ein 83 Jahre alter Pkw-Fahrer vor einem Geschäft zu parken. Beim Auffahren von der Magdeburger Straße auf den Parkplatz verfehlte er jedioch den abgesenkten Bordstein und fuhr dadurch abrupt auf den Parkplatz. Dort touchierte er eine Fußgängerin leicht. Sie stürzte und verletzte sich am Bein. Sie wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.