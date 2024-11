Hinter Auto auf Straße gelaufen Fußgänger wird bei Unfall in Eisleben lebensbedrohlich verletzt

Ein 41-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Rathenaustraße in Eisleben von einem Pkw erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann kam mit einem sogenannten Polytrauma in die Uniklinik nach Halle.